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İMF'den Türkiye raporu

Uluslararası Para Fonu, Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.

AA | 01.05.2018 - 01:48..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ AŞIRI ISINDI"

Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

PARA POLİTİKASI UYARISI

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

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