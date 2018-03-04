İmkansızı deneyen şoför tırı sıkıştırdı

Türkiye'de 2008-2017 yılları arasında 845 bin otomobil satan Renault, otomobil tercihinde lider oldu.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Suriye sınırının sıfır noktasında çobanlık yapan 86 yaşındaki Hatice Nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti" dedi.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

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Abdullah Gül aday olur mu diye bekleyenlere kötü haber

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine kurulan planlardan biri de Abdullah Gül'ün aday olmasıydı. Son kamuoyu araştırmasında seçmene Gül de soruldu.