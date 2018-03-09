Osmanlı'nın yıkılışıyla başlayan Türk devrimi

Osmanlı İmparatorluğu 600 sene üç kıtaya hükmederek varlığını sürdürdü. Bünyesinde birden çok milletti, dili, dini, mezhebi barındıran koca Osmanlı Devleti varlığını uzun yıllar sürdürdü.

Yazar Şerafettin Turan, siyasi ve sosyal gelişmeleri Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan kitabında dile getiriyor. Osmanlı'nın yıkılışından Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreci mercek altına alan Turan’ın iki ciltlik Türk Devrim Tarihi kitabı önemli bir kaynak.

Birinci ciltte Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü ve ulusal dürenişi ele alan Turan, ikinci ciltte ise, ulusal direnişe devamla yeni devletin kuruluşunu anlatıyor.

Uzak ve yakın tarihe ilişkin yerinde saptamaların, analizlerin yer aldığı kitabı özellikle tarih severlerin okumasında yarar görüyorum.

Türk bilim insanı, tarihçi, yazar, Dil Derneği Onursal Başkanı, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun son Başkanı unvanı bulunan Turan, 1925’te Van’ın Erciş ilçesinde doğdu.

Pek çok bilimsel makaleye imza atan yazar, kütüphanemize değerli kitaplar da kazandırdı. Tarih alanındaki başarılı çalışmalarıyla zihin dünyamıza yön verdi. Şerafettin Turan, 15 Ekim 2015’te ebediyete intikal etti.

Osmanlı Devleti son zamanlarda çok toprak kaybetmişti. 1912 -13 yılları arasında yaşanan ve Osmanlı’nın mağlubiyetiyle sonuçlanan Balkan Savaşları, tarihimizde acı dolu sayfalar bıraktı.

Akabinde yaşanan Birinci Dünya Savaşı ve yine Osmanlı’nın yenilgisiyle sonuçlandı. Koca imparatorluk kan kaybetmeye devam ediyordu.

YAŞANAN TOPRAK KAYIPLARI

Yaşanan toprak kayıpları imparatorluğun üzerine kara bulut gibi inmişti. Ordu güçsüz ve moralsiz kalmıştı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’da başlattıkları Milli Mücadele direnişi Anadolu halkını derin uykusundan uyandırdı.

İstanbul Hükümeti ve Atatürk arasında başlayan ihtilaflar başlatılan kurtuluş çabasını her ne kadar sekteye uğratsa da, nihayetinde yeni devletin temelleri atılmış oldu.

Osmanlı Devleti’nden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşılaştığı sorunlar uzun sancılara neden oldu.

GEÇMİŞ VE GELECEK ÜZERİNE YOLCULUK

Şerafettin Turan, emekleyen Cumhuriyetin yaşadığı sosyal, siyasal, ekonomik bühtanları detaylıca anlatırken, okurlarını da ülkemizin geçmişi ve geleceği üzerine yolculuğa çıkartıyor. Kuşkusuz, topyekûn olarak verilen ulusal kurtuluş mücadelesi esaret altında yaşayan başka milletlere de cesaret verdi.

Cumhuriyet kurulduktan sonra vuku bulan reform ve inkılaplar çağdaşlaşma yolunda atılan ilk adımlar olurken, anlaşmazlıkları da beraberinde getirmiş oldu. Ülkede gerçekleştirilen inkılaplar bazı kesimlerin tepkisini çekecek, birtakım başkaldırılara sebep olacaktı.

Tarihçi yazar, Şerafettin Turan

Şerafettin Turan faydalı çalışmasında dile getirdiğimiz sorunların derinine inerek bize farklı perspektifler sunuyor. Turan, bizzat yakından takip ettiği tarihi gelişmeleri parlak hafızasıyla buluşturarak okurlara aktarıyor.

Tarihimizi bilmekle başlar her şey. Tarihini bilmeyen kuşak, geleceğini de inşa edemez. Dolasıyla uzak ve yakın tarihi anlatan kaynakları özenle seçmeliyiz. Türk Devrim Tarihi kitabı size fazlasıyla rehberlik edecek.

Birçok sorunun yanıtını bulacağınız eser, tarih zevki yaşattırıyor. Türk Devrim Tarihi kitaplarının yeni baskıları Ekim ayında yapılarak okurlarla yeniden bir araya geldi.

Yakın tarihimizde iz bırakan acı hatıraları ve yeni devletin kuruluşunu merkezine alan Türk Devrim Tarihi'ni her kitapseverini okuması lazım.

Yazar: Şerafettin Turan

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Türü: Tarih, araştırma, inceleme

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 432

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