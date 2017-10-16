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İmralı zeytinleri adliyede satışa sunuldu

İmralı Adası'ndaki 8 bin ağaçtan toplanan 125 ton zeytinden üretilen salamura ve zeytinyağları, Bursa Adliyesi girişine satılıyor.

16.10.2017 - 13:17
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imralı

İmralı Adası'nın zeytin ve zeytinyağları, Bursa Adliyesi girişine açılan stantta satışa sunuldu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da tutulduğu İmralı Adası'ndaki ağaçlardan toplanan zeytinlerden elde edilen ürünler, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğünce satılmaya başlandı.

İlk alışverişi Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş yaptı.

KİLOSU 15 LİRADAN SATILIYOR

Zeytinin kilogramı 15, zeytinyağının litresi 20 ve ezmenin de 175 gramı 2,5 liradan satılıyor.

Adadaki 8 bin ağaçtan toplanan zeytinlerin bir kısmı kuyularda işlendi, bir kısmı da Marmarabirlik tarafından zeytinyağı ve ezme haline getirildi. Toplanan 125 ton zeytinden 12 ton zeytinyağı, 80 ton da salamura zeytin elde edildiği bildirildi.

İmralı ürünleri, Bursa Adliyesinde, Ankara'daki Cezaevleri Fuarı'nda ve Adalet Bakanlığının market ve kantinlerinde satılacak.

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