İMSİAD sektördeki dijitalleşmeyi ele aldı

İMSİAD, müteahhitleri sektörel buluşmalarla bilgilendirmeye devam ediyor. İMSİAD ev sahipliği, Zingat.com işbirliğiyle Crowne Plaza’da düzenlenen kahvaltılı seminerde, inşaat sektöründeki dijitalleşme ve dijital trendler masaya yatırıldı.

Müteahhit ve sektör paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilen seminere İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Zingat.com temsilcileri, STK ve akademik odaların yetkilileri ile çok sayıda İMSİAD üyesi müteahhit ve iş adamı katıldı.

"REKABETİN ÖLÇÜSÜ ADAPTASYONUN HIZI OLACAK"

Seminerin açılışında konuşan Mustafa Andıç, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte, imalatta ve satışta çağı yakalamanın önemine dikkat çekti. Andıç, “Bu çağda kazananlar, pes etmeyip değişen şartlara hızla adapte olabilenlerdir. Burada rekabetin ölçüsü adaptasyonun hızı olacaktır. Ancak adaptasyonun hızını belirleyen, sadece yeni şeyleri öğrenebilme hızımız değil, eski iş yapma biçimlerimizden de hızla vazgeçebilmek olacaktır.” dedi.

İMSİAD olarak, üyelerin, çalışanların, taşeronların eğitimlerine çok önem verdiklerine değinen Andıç, “Yaşam boyu eğitim ilkesi gereğince, önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğimiz yeni İMSİAD merkezimizdeki eğitim salonumuzda, paydaşlarımızın eğitim alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Andıç, tüketicilerin, gayrimenkul arama alışkanlıklarının internet sitelerine kaymış olduğuna değinerek, “Bilgi toplumunun bizlere sunduğu interneti, firmalarımızın satışlarını arttırıcı şekilde kullanabiliyor muyuz sorusunun muhasebesini yapmak için buradayız. Artık kullanıcıların gayrimenkul arama ve bilgilenme süreçleri internet ve internet siteleri üzerinden gerçekleşiyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantıyla, internet ekonomisinin gayrimenkul sektörüne yansımalarına değindik.”





"KREDİ FAİZLERİNİ YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKMEK LAZIM"

Andıç’ın ardından konuşan, REIDIN Veri ve Araştırma şirketinden Orhan Vatandaş, gayrimenkul piyasası hakkındaki trendler konusunda bilgiler verdi. Vatandaş, konut kredilerinde faiz oranlarının tüketici için en büyük masraf olduğuna değinerek, konut faizlerinde psikolojik oranın yüzde 1 olduğunu söyledi. Kredilerin faiz oranının yüzde 1’in altında olduğunda ise tüketiciyi olumlu etkileyeceğini ve satışları arttıracağını belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN FARKLILIK YARATMAK"

‘İnşaatta Dijitalleşme’ konulu sunumuyla İMSİAD üyelerine sunum yapan Digital House’un kurucusu Oytun Akgündüz ise, Türkiye’deki dijital platformların, tüketiciye ulaşmanın en önemli yollarından biri haline geldiğini belirtirken, üreticilerin konut alma ve kiralama gibi amaçlar için konut arama faaliyetinin yüzde 87’sini internet üzerinden gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Akgündüz, “Geçtiğimiz yıl, inşaat sektöründe, dijital reklam için 250 milyon TL harcandı. Fakat çok para harcanması, doğru yatırım yapıldığı anlamına da gelmiyor. Tüketiciler, konut aramalarını markalardan bağımsız olarak yapıyor. Burada önemli olan, farklılık yaratıp, tüketicinin ilgisini çekecek içerikler hazırlamak.” şeklinde konuştu.

Zingat.com İş Geliştirme Yönetici Özlem Topaçlıoğlu da, “Bir çözüm ortağı olarak, çalıştığımız firmaların projelerinde sürekliliği destekleyecek çalışmalar, etkili veriler, doğru tasarımlar ve kampanya stratejileri ile pazarlama performanslarını arttırmalarını ve projeleri doğru alıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi. Sunumların ardından, İMSİAD Yönetim Kurulu Mustafa Andıç, Zingat.com İş Geliştirme Direktörü Uluç Yuca’ya teşekkür plaketi verdi.