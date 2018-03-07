taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,7988
EURO
4,7078
ALTIN
161,71
PETR
65,1400

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Kitap Ayracı, hepimizin yüreğine dokunmuş şairlerin hazine değerindeki imzalı kitaplarını sizler için derledi.

Özel Haber | 07.03.2018 - 19:07..
  1. Haberler
  2. Kitap
İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

imzalı şiir kitapları

Onlar aşkımızın, öfkemizin, kaybedişlerimizin, söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin, susmak zorunda kaldığımız her anın cümlelerini kuran sevdiğimiz güzel şairler... Yaşamları boyunca hayatlarımıza bir ucundan dokunan nice hisli şiirler yazdılar...

Kitapların ilk basımları, imzalı oluşları her kitap kurdu için ayrı zevk. İşte bu sebepten, bu güzel şairlerin imzalı ve çoğu ilk basım kitaplarını paylaşıyoruz sizlerle.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Edebiyatımızın karaduygulu şairi Ece Ayhan

Ece Ayhan'ın  "Kınar Hanımın Denizleri" adlı şiir kitabı, Sezai Karakoç'a ithaflı ve imzalı hali ile 7 bin 5 yüz TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Kınar Hanımın Denizleri

Ece Ayhan

Açık Oturum Yay.

Baskı yılı: 1959

Kitabı  satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Ece Ayhan imzalı Kınar Hanımın Denizleri

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Ece Ayhan

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Gidenlerin ardında kalanların şairi Edip Cansever

Edip Cansever'in "İkindi Üstü" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 6 bin TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

İkindi Üstü

Ömer Edip Cansever

Işıl Kitap ve Basımevi

Birinci baskı / 1947

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Şiire annesinden dinlediği "Kerem ile Aslı" hikayesiyle ilk adımı atan şair, Cemal Süreya

Cemal Süreya'nın "Üvercinka" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 4 bin TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Üvercinka

Cemal Süreya

Yeditepe Yay.

İlk baskı / 1958

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Cemal Süreya imzalı "Üvercinka"

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Hayatta her şeyi öğrenmek için didinen şair, Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu'nun "Ağaçkakanlar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 bin 3 yüz 50 TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Ağaçkakanlar

Cahit Zarifoğlu

Akabe Yay.

Baskı yılı: 1983

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Cahit Zarifoğlu imzalı "Ağaçkakanlar"

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

"Göğe Bakma Durağı"nda tüm şiirlerini bekleten şair, Turgut Uyar

Turgut Uyar'ın "Kayayı Delen İncir" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 2 bin yüz TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Kayayı Delen İncir

Turgut Uyar

Karacan Yay.

Birinci baskı /  1982

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Turgut Uyar imzalı "Kayayı Delen İncir".

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

"Mona Rosa" şiiri ile aşkı yaşatan şair, Sezai Karakoç

Sezai Karakoç'un "Şahdamar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile bin 8 yüz TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Şahdamar

Sezai Karakoç

Birinci baskı / 1962

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Sezai Karakoç imzalı "Şahdamar".

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Bir maliyet meselesi sonucunda şiire başlayan şair, İsmet Özel

İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 8 yüz TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Bir Yusuf Masalı

İsmet Özel

Şule Yay.

Birinci baskı / 1999

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

İsmet  Özel imzalı "Bir Yusuf Masalı".

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Şiiri bir canlı varlık gibi hayal eden şair, İlhan Berk

İlhan Berk'in "Kül" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 5 yüz TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Kül

İlhan Berk

Ada Yay.

Birinci baskı  / 1978

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

İlhan Berk imzalı "Kül".

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

"Bu  yalnızlık benim" diyen şair, Metin Eloğlu

Metin Eloğlu'nun "Odun" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 yüz 50 TL.

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Odun

Metin Eloğlu

Alpaslan Matbaası

Birinci baskı / 1959

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Metin Eloğlu imzalı "Odun".

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Batı edebiyatında yazar kavgaları
Dünyanın önde gelen yazarları birbirlerine yönelttikleri ağır eleştirilerle bir dönemin yazar kavgalarında öne çıkmışlar.
Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar
Romandan, öyküye, denemeden incelemeye, ve klasiklere varan yeni kitaplar raflarda yerini aldı.
Eşinin kaleminden Haldun Taner
Demet Taner’in eşi Haldun Taner’in 10. ölüm yıldönümünde yayımlanan kitabı 'Canlar Ölesi Değil', yirmi yıl aradan sonra Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor
Prof. Dr. Ümit Meriç, ünlü sosyolog ve yazar Cemil Meriç’i İnsan Yayınları tarafından yayımlanan‘Babam Cemil Meriç’adlı kitabında anlatıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

486
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

112
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

195
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

79
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

127
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

98
THY'nin bir numarası İlker Aycı uçuş eğitimi alıyor

THY'nin bir numarası İlker Aycı uçuş eğitimi alıyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM