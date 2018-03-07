İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Onlar aşkımızın, öfkemizin, kaybedişlerimizin, söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin, susmak zorunda kaldığımız her anın cümlelerini kuran sevdiğimiz güzel şairler... Yaşamları boyunca hayatlarımıza bir ucundan dokunan nice hisli şiirler yazdılar...

Kitapların ilk basımları, imzalı oluşları her kitap kurdu için ayrı zevk. İşte bu sebepten, bu güzel şairlerin imzalı ve çoğu ilk basım kitaplarını paylaşıyoruz sizlerle.

Edebiyatımızın karaduygulu şairi Ece Ayhan

Ece Ayhan'ın "Kınar Hanımın Denizleri" adlı şiir kitabı, Sezai Karakoç'a ithaflı ve imzalı hali ile 7 bin 5 yüz TL.

Kınar Hanımın Denizleri

Ece Ayhan

Açık Oturum Yay.

Baskı yılı: 1959

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Ece Ayhan imzalı Kınar Hanımın Denizleri

Ece Ayhan

Gidenlerin ardında kalanların şairi Edip Cansever

Edip Cansever'in "İkindi Üstü" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 6 bin TL.

İkindi Üstü

Ömer Edip Cansever

Işıl Kitap ve Basımevi

Birinci baskı / 1947

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Şiire annesinden dinlediği "Kerem ile Aslı" hikayesiyle ilk adımı atan şair, Cemal Süreya

Cemal Süreya'nın "Üvercinka" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 4 bin TL.

Üvercinka

Cemal Süreya

Yeditepe Yay.

İlk baskı / 1958

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Cemal Süreya imzalı "Üvercinka"

Hayatta her şeyi öğrenmek için didinen şair, Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu'nun "Ağaçkakanlar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 bin 3 yüz 50 TL.

Ağaçkakanlar

Cahit Zarifoğlu

Akabe Yay.

Baskı yılı: 1983

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Cahit Zarifoğlu imzalı "Ağaçkakanlar"

"Göğe Bakma Durağı"nda tüm şiirlerini bekleten şair, Turgut Uyar

Turgut Uyar'ın "Kayayı Delen İncir" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 2 bin yüz TL.

Kayayı Delen İncir

Turgut Uyar

Karacan Yay.

Birinci baskı / 1982

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Turgut Uyar imzalı "Kayayı Delen İncir".

"Mona Rosa" şiiri ile aşkı yaşatan şair, Sezai Karakoç

Sezai Karakoç'un "Şahdamar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile bin 8 yüz TL.

Şahdamar

Sezai Karakoç

Birinci baskı / 1962

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

Sezai Karakoç imzalı "Şahdamar".

Bir maliyet meselesi sonucunda şiire başlayan şair, İsmet Özel

İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 8 yüz TL.

Bir Yusuf Masalı

İsmet Özel

Şule Yay.

Birinci baskı / 1999

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İsmet Özel imzalı "Bir Yusuf Masalı".

Şiiri bir canlı varlık gibi hayal eden şair, İlhan Berk

İlhan Berk'in "Kül" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 5 yüz TL.

Kül

İlhan Berk

Ada Yay.

Birinci baskı / 1978

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İlhan Berk imzalı "Kül".

"Bu yalnızlık benim" diyen şair, Metin Eloğlu

Metin Eloğlu'nun "Odun" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 yüz 50 TL.

Odun

Metin Eloğlu

Alpaslan Matbaası

Birinci baskı / 1959

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

Metin Eloğlu imzalı "Odun".

Damla Karakuş

[email protected]