İmzalı şiir kitapları hazine değerinde

Onlar aşkımızın, öfkemizin, kaybedişlerimizin, söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin, susmak zorunda kaldığımız her anın cümlelerini kuran sevdiğimiz güzel şairler... Yaşamları boyunca hayatlarımıza bir ucundan dokunan nice hisli şiirler yazdılar...
Kitapların ilk basımları, imzalı oluşları her kitap kurdu için ayrı zevk. İşte bu sebepten, bu güzel şairlerin imzalı ve çoğu ilk basım kitaplarını paylaşıyoruz sizlerle.
Edebiyatımızın karaduygulu şairi Ece Ayhan
Ece Ayhan'ın "Kınar Hanımın Denizleri" adlı şiir kitabı, Sezai Karakoç'a ithaflı ve imzalı hali ile 7 bin 5 yüz TL.
Kınar Hanımın Denizleri
Ece Ayhan
Açık Oturum Yay.
Baskı yılı: 1959
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Ece Ayhan imzalı Kınar Hanımın Denizleri
Ece Ayhan
Gidenlerin ardında kalanların şairi Edip Cansever
Edip Cansever'in "İkindi Üstü" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 6 bin TL.
İkindi Üstü
Ömer Edip Cansever
Işıl Kitap ve Basımevi
Birinci baskı / 1947
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Şiire annesinden dinlediği "Kerem ile Aslı" hikayesiyle ilk adımı atan şair, Cemal Süreya
Cemal Süreya'nın "Üvercinka" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 4 bin TL.
Üvercinka
Cemal Süreya
Yeditepe Yay.
İlk baskı / 1958
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Cemal Süreya imzalı "Üvercinka"
Hayatta her şeyi öğrenmek için didinen şair, Cahit Zarifoğlu
Cahit Zarifoğlu'nun "Ağaçkakanlar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 bin 3 yüz 50 TL.
Ağaçkakanlar
Cahit Zarifoğlu
Akabe Yay.
Baskı yılı: 1983
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Cahit Zarifoğlu imzalı "Ağaçkakanlar"
"Göğe Bakma Durağı"nda tüm şiirlerini bekleten şair, Turgut Uyar
Turgut Uyar'ın "Kayayı Delen İncir" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 2 bin yüz TL.
Kayayı Delen İncir
Turgut Uyar
Karacan Yay.
Birinci baskı / 1982
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Turgut Uyar imzalı "Kayayı Delen İncir".
"Mona Rosa" şiiri ile aşkı yaşatan şair, Sezai Karakoç
Sezai Karakoç'un "Şahdamar" adlı şiir kitabı imzalı hali ile bin 8 yüz TL.
Şahdamar
Sezai Karakoç
Birinci baskı / 1962
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Sezai Karakoç imzalı "Şahdamar".
Bir maliyet meselesi sonucunda şiire başlayan şair, İsmet Özel
İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 8 yüz TL.
Bir Yusuf Masalı
İsmet Özel
Şule Yay.
Birinci baskı / 1999
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
İsmet Özel imzalı "Bir Yusuf Masalı".
Şiiri bir canlı varlık gibi hayal eden şair, İlhan Berk
İlhan Berk'in "Kül" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 5 yüz TL.
Kül
İlhan Berk
Ada Yay.
Birinci baskı / 1978
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
İlhan Berk imzalı "Kül".
"Bu yalnızlık benim" diyen şair, Metin Eloğlu
Metin Eloğlu'nun "Odun" adlı şiir kitabı imzalı hali ile 3 yüz 50 TL.
Odun
Metin Eloğlu
Alpaslan Matbaası
Birinci baskı / 1959
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
Metin Eloğlu imzalı "Odun".
Damla Karakuş