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İmzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerde son durum

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında Meral Akşener 226 bin imzayla ilk sırada yer alırken, Karamollaoğlu 146 bin, Perinçek ise 60 bin imza toplayabildi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 16:05..
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İmzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerde son durum

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde AK Parti-MHP ittifakı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı parti grubu olarak aday gösterdi.

Bu adayların dışında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurmuştu.

İMZALARDA SON DURUM

Adaylar arasında 100 bin imzayı ilk bulan isim Meral Akşener oldu. Akşener bugün itibariyle 226 bin 578 imza topladı. Temel Karamollaoğlu ise 146 bin 103 oya ulaştı.

Bu iki adayı ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 60 bin 248 oyla takip ediyor. Son sıradaki Vecdet Öz'ün ise 1733 oyu var.

İmzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerde son durum

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