ABD Büyükelçiliği'nin açılışında Filistinlilere gerçekleştirilen katliam sonrası bölgede gerginlik sürüyor.
İsrail ordusu Mescid-i Aksa'nın önünü kapatarak Filistinlilerin ibadet etmesine engel olmaya devam ediyor.
İnatçı çocuk İsrail askerlerini yıldırdı ViDEO
MESCİD-İ AKSA'YA GİRMEYİ BAŞARDI
Görüntülerde küçük bir çocuk Mescid-i Aksa'ya girmek istiyor ancak İsrail askerlerinin engeliyle karşılaşıyor. İnatçı tutumuyla İsrail askerlerine karşı çıkan çocuk sonunda askerlerin izin vermek zorunda kalmasıyla Mescid-i Aksa'nın yolunu tutuyor.