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İnatçı çocuk İsrail askerlerini yıldırdı

Mescid-i Aksa girişini kapatan İsrail polisine direnen inatçı çocuk sonunda namaz kılmak için Aksa sınırlarına girmeyi başarıyor.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 12:15..
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ABD Büyükelçiliği'nin açılışında Filistinlilere gerçekleştirilen katliam sonrası bölgede gerginlik sürüyor.

İsrail ordusu Mescid-i Aksa'nın önünü kapatarak Filistinlilerin ibadet etmesine engel olmaya devam ediyor.

İnatçı çocuk İsrail askerlerini yıldırdı ViDEO

MESCİD-İ AKSA'YA GİRMEYİ BAŞARDI

Görüntülerde küçük bir çocuk Mescid-i Aksa'ya girmek istiyor ancak İsrail askerlerinin engeliyle karşılaşıyor. İnatçı tutumuyla İsrail askerlerine karşı çıkan çocuk sonunda askerlerin izin vermek zorunda kalmasıyla Mescid-i Aksa'nın yolunu tutuyor.

İnatçı çocuk İsrail askerlerini yıldırdı

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