İnatçı çocuk İsrail askerlerini yıldırdı

1 Filistin işgal planı Ramazan'dan sonra açıklanacak İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD, yeni bir sinsi planın peşinde. İki devletli çözüm vurgusuyla Filistin'i bu coğrafyadan atmaya çalışan ABD, Aksa'yı İsrail yönetimine vermeyi planlıyor.

2 Çin gezi rehberi: Google’da çıkmak için bu başlık şart Çin neresidir? Çin’e ne zaman gidilir? Çin’de ne yenir? Google’da ana sayfada görünmek için çöp bilgi pompalayanlara inat sade işe yarar bir rehber hazırladım.

3 Bursa'da rötarlı 19 Mayıs kutlaması Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri 2 gün gecikmeyle bugün yapıldı.

4 Geçmişle diyalog: Ölülerle Konuşmak Meltem Gürle, Oğuz Atay’ın “Tutumayanlar”ının yoluna tuttuğu ışıkla dünya edebiyatına ait metinlerin izini sürüyor ve geçmişe doğru bir yolculuk yapıyor.

5 Hülya Avşar: Kaya'dan sonra başka erkek evime sokmadım Hülya Avşar, Selfi filminde çok konuşulacak bilgiler paylaştı.

6 Doğru duruş pozisyonunu biliyor musunuz İşte doğru duruş pozisyonu ve duruş bozukluğuna basit öneriler.