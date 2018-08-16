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İnatçı Amerikan papağanı itfaiyecilere küfretti

İngiltere'nin başkenti Londra'da evden kaçan bir papağan, itfaiye ekibinin tüm çabasına rağmen yakalanamadı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 07:57..
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Londra'da bir Amerikan papağanı, pazartesi günü evden kaçtı ve komşularının çatısına sığındı. Çatıda 3 gün geçiren Jessie adlı papağanın sahibi yaralandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Jessie Londra İtfaiyesi'ne bağlı Hayvan Koruma Birimi tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

İnatçı Amerikan papağanı itfaiyecilere küfretti

UMDUĞU GİBİ KARŞILIK ALAMADI

Papağanın sahibi itfaiye ekibine Jessie ile yakınlık kurmaları gerektiğini ve ona "Seni Seviyorum" demelerini söyledi. Bir itfaiye görevlisi de bunu dinledi ve papağanın gözlerinin içine bakarak onu sevdiğini söyledi. Papağan da ona aynı şekilde karşılık verdi fakat sonuna bir de küfür ekledi.

İtfaiye ekibi büyük bir şaşkınlık yaşarken papağan başka bir çatıya kondu.

İnatçı Jessie birkaç gün sonra evine kendi isteğiyle döndü.

İnatçı Amerikan papağanı itfaiyecilere küfretti

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