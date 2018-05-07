taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2316
EURO
5,0641
ALTIN
179,23
PETR
75,7400

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

Adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan Muharrem İnce'nin, sağa sempatik görünme çabasını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 07:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün evinin kapılarını İngiliz BBC'ye açtı.

Verdiği röportajda kendisinden bahseden İnce, "Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. İlkokul 4‘te Ayetel  Kürsi’yi en çabuk ben ezberledim. Hocam dedi ki bunu hafız yapalım.  Kurban bayramında iki defa babama yardım etmek için ahıra girdim." diyerek çocukluğundaki başarılarını anlattı.

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce ayrıca, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı için HDP tabanından oy alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyor. İnce, "Benim bu millete karşı sorumluluklarım var asla yalan söylemeyeceğim, kandırmayacağım hatta kandırılmayacağım. Dokunulmazlıklar konusunda o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.
Yurt genelinde yağış bekleniyor
Yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı havalar etkili olacak. Hafta sonu bulutlar yerini güneşli havaya bırakacak.
20 ayda PKK'ya vurulan darbenin bilançosu
Güvenlik güçleri; son 20 ayda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, örgütün sözde yönetim darbesine ağır bir darbe vurdu.
Devlet Bahçeli FETÖ'nün seçmen desteğini sorguladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği FETÖ'nün seçmen ayağı konusuna tekrar değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

61
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

25
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

25
Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

4
Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

3
İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

17
Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM