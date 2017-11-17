İnce bağırsaktan yapılan mide, hayata bağladı

Isparta'da yaşayan ev kadını Hanife Yurttaş, yaklaşık 4 ay önce aşırı kilolarından kurtulmak için doktorunun tavsiyesiyle özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Yurttaş, ameliyattan sonra gelişen komplikasyon nedeniyle ölümün eşiğine geldi.

Isparta'da geçirdiği iki operasyon sonunda midesi onarılamaz hale gelen Yurttaş için 1 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Doç. Dr. Ayhan Mesci tarafından ince bağırsaklarından mide yapıldı.

"DOĞRU ZAMANDA TEŞHİS EDİLİRSE TEDAVİSİ MÜMKÜN"

Hastanın ilk operasyonu 31 Temmuz günü geçirdiğini ve sonrasında erken dönem kaçak tespit edildiğini anlatan Dr. Mesci, "Obezite cerrahisi, artık ülkemizde yaygın olarak yapılıyor. Ne kadar çok yapılırsa o kadar komplikasyonla karşılaşma olasılığı var. Bu hastamız da komplikasyonla yüzleşmiş bir hasta; ama doğru zamanda tanısı konulmuş. O nedenle de doğru alternatiflerle tedavi edilmiş bir hastamız. İnce bağırsaklarından yeni bir mide oluşturularak, tedavisi gerçekleştirildi. Obezite cerrahisi de diğer cerrahiler gibi mutlaka komplikasyon yaşanabilecek bir cerrahidir; ama doğru zamanda doğru yöntemlerle teşhis edilirse tedavisi mümkün." diye konuştu.

89 KİLODAN 69 KİLOYA DÜŞTÜ

Aşırı kilolarından kurtulmak için doktorunun tavsiyesi üzerine tüp mide ameliyatı geçirdiğini dile getiren Hanife Yurttaş, "Isparta'da, özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldum. Beş gün arayla ikinci bir ameliyat oldum; fakat ameliyatlarım hiç başarılı olmadı. İkinci ameliyatın sonunda midemde sızmalar olduğu tespit edildi. Ameliyatımı yapan doktorumun tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkim yapıldı. Burada tanıştığım doktorum Ayhan Mesci, beni yeniden dünyaya getirdi. Yaklaşık 1 ay hastanede yattım. Yapılan tetkiklerde, midemi tamamen kaybettiğim ortaya çıktı. Yemek borumun da zarar gördüğünü ve yeniden ince bağırsaktan mide yapacağını söyledi. Çok şükür, yapıldı."

Ameliyat öncesinde 89 kiloya çıktığını, şu an ise 69 kilo olduğunu belirten Yurttaş, "Çok şükür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorum ve ekibi, beni kurtardı. Beni yeniden dünyaya getirdiler." dedi.