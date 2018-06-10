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İnce: Bu milletin zencisi benim

Esenyurt'ta vatandaşlara seslenen İnce, kendisinin halk çocuğu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Beyaz Türk olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 14:16..
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İnce: Bu milletin zencisi benim

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BEYAZ TÜRK DEDİ

Burada halka seslenen İnce, kendisinin halk çocuğu olduğunu iddia etti. "Bu milletin evladı benim diyen" İnce, "Benim rakibimin bir 'Beyaz Türk', karşısında da 'Milletin Zencisi var'. Bana gariban diyor doğru. Ben garibanların adayıyım." dedi.

PROJELERİ ELEŞTİRDİ

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları şöyle; “Allah’ın izni milletin isteği ile bu iş tamam. 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Ben meydanlarda iş, ekmek, gelecek diyorum. Benim rakibim, zengin mi zengin. Varlıklı mı varlıklı. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. Ustayım diyordu meğer kek ustasıymış.

Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin uzman ekonomi ekibim var. Merak etmeyin.

"MİLLETİN EVLADI BENİM, HALK ÇOCUĞU BENİM"

O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var benim yanımda milletim var. O artık eskisi gibi değil. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim.   81 milyonu seviyorum. Burada diyor ki birisi Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz. Doğrusu şu Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? İsrail’den tohum almaya devam ediyorlar mı? Meydanlara gelip elinde Kuran nutuk atıyorsunuz. Kimse bize Müslümünlık taslıyamaz. Bunlar ayıp şeyler.  “

"BEDAYA KEK İSTEYENLER ERDOĞAN'A OY VERSİN"

Benim size vaadin bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan’a oy versin. 54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış, Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye’nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Allah’ın izniyle bügün Esenyurt’tayım. Yarın Diyarbakır’dayım.

Bugün Esenyurt’ta hangi sınıfın 66 kişi olduğunu varsa Erdoğan’ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya. İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanılıyor. 10 yaşındaki çocuklar uyuşturucu kullanıyor. Bir öğretmen olarak size söz veriyorum o parkların hepsindeki uyuşturucuyu temizleyeceğim. Bakınız kuru fasulye, mercimek, saman ithal ettik. Sıkı durun Çin'den çöp ithal ettik. Memleketi batırıyorlar. Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım.

"BENİM DERDİM FABRİKA"

Erdoğan bana 'çırak' diyor ya desin. Benim derdim fabrika. Benim derdim AVM’lerde asgari ücrete ezdirilen çocukları adam gibi yaşatmak. Erdoğan'dan bir isteğim var. Madem ekonomiyi biliyorsun meydanlardan atıp tutuyorsun. İstediğin kanalda çık karşıma.

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