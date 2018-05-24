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İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu

Muharrem İnce, geçtiğimiz gün AB büyükelçileriyle yaptığı görüşmede; büyükelçilerin Erdoğan'ı yargılayıp yargılamayacağını sorduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 21:52..
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam CNN Türk'te yayınlanan Seçime Doğru Özel programına katılıp açıklamalarda bulundu.

İnce, kendine yöneltilen soruya verdiği cevapla AB'nin Türkiye üzerine kurduğu planları deşifre etti. Muharrem İnce, AB büyükelçilerinin kendisine seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne yapacağını sorduklarını ifade etti.

"BENİM ERDOĞAN'LA İŞİM OLMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce; "Erdoğan'ı yargılayacak mısın? Hayır. Benim Erdoğan'la ne işim olur. Bunu büyükelçiler de sordu. Benim yargılamak gibi bir görevim yok ama adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var." diye konuştu.

İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu


CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2 gün önce AB büyükelçileri ile iftar yaptı. İnce, Nurol Plaza'da gerçekleştirilen iftar yemeğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB büyükelçileriyle buluştu.

İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu VİDEO

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