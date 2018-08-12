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İnce: CHP genel başkana ve MYK üyelerine ait değildir

30 yıl sonra ilk defa delege olmadığını söyleyen İnce, katıldığı toplantıda, "Davet ettiler, görüşlerimi anlatacağım. Bir tavsiyem olacak arkadaşlara onu söyleyeceğim" dedi.

AA | 12.08.2018 - 15:14..
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İnce: CHP genel başkana ve MYK üyelerine ait değildir

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay talep eden delegelerin, bundan sonraki süreçte izleyecekleri yol haritalarını belirlemek üzere Ankara'da bir otelde düzenledikleri toplantıya gelişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplumda, parti tabanında ve örgütünde bir değişim, umutların tazelenmesi talebi olduğunu belirten İnce, delegelerin değişim için uğraştığını, kamuoyunun, sokağın sesini parti yöneticilerine duyurmak istediğini söyledi.

"30 YIL SONRA İLK KEZ DELEGE DEĞİLİM"

Toplanan imzalar konusundaki "630 toplandı, yok 30 geri çekildi, 3 tane şöyleydi, birinin sayfa numarası çıkmadı." şeklindeki tartışmaların doğru olmadığını ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Değişim talebini görmezden gelmemek lazım. Arkadaşlarımız bugün bir toplantı düzenlemişler, beni de davet ettiler. Ben 30 yıl sonra ilk kez delege değilim. Davet ettiler, görüşlerimi anlatacağım. Bir tavsiyem olacak arkadaşlara onu söyleyeceğim ve ayrılacağım sonra.

"EV SAHİBİ BİZİZ"

Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Tapu verilmiyor. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir.

Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim. 'Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. 'Hayır, tahliye etmeyeceğim.' diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, 'Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum.' diyor. Bunu millete anlatacağız."

"TAVSİYEM OLACAK"

Muharrem İnce, sorular üzerine delegelere tavsiyesinin "Siz ev sahibisiniz, yakmayın, yıkmayın" olacağını ifade etti.

"Tüzük kurultayı toplanacak mı?" sorusunu İnce, "Hayır, ben arkadaşların o işlerine karışmam. Arkadaşlara, partiyi kamuoyunda tartıştırmayın, yıkmayın, yakmayın, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak." şeklinde yanıtladı.

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