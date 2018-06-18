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İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu

Muharrem İnce'nin dershanecilik yaptığı dönemde, sözünü ettiği 120 öğretmeni sigortasız çalıştırdığı, dershane batınca da tazminatsız işten çıkardığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 12:47..
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İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu

Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında "Dershane açtık, yanımızda 26-27 yaşında 120 öğretmen çalıştırıyorduk. Onun için ben gençlerin girişimcilik ruhuna inanıyorum" demişti.

GENÇ ÖĞRETMENLERİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRDI, TAZMİNATSIZ KOVDU

İnce'nin, gençlerin girişimcilik ruhuna inanması bir yana, sigortasız çalıştırıp tazminatsız işten kovulacak kadar savunmasız olmalarından faydalandığı bir gerçek.

İşte fizik öğretmenliği ve dershanecilik yıllarıyla övünen Muharrem İnce'nin eğitimdeki karnesi:

BORÇLARINI SİYASETLE ÖDEDİ

Yalova’da 1989 yılında kentte faaliyet gösteren iki dershane vardı. Birisi FETÖ’nün dershanesi diğeri de TAM Dershanesi’ydi. Muharrem İnce önce öğretmenlikten istifa ettikten sonra ilk olarak FETÖ’nün dershanesinde 8 ay fizik öğretmenliği yaptı. İnce ardından nereden geldiği belli olmayan bir parayla TAM Dershanesi’ne ortak oldu. İnce ardından burada ortak olduğu kişinin hisselerini satın alarak kendisi gibi öğretmen olan Özcan Özel’i yanına aldı. Böylece Özcan Özel ile İnce dershanenin sahibi oldu. Bir süre sonra İnce’nin yanlış adımlarıyla TAM Dershanesi battı. Bu batışta İnce’nin Özcan Özel’e ciddi maddi borçları kaldı.

İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu

BORÇLU OLDUĞU ÖZCAN ÖZEL'İ SİYASETTE YÜKSELTTİ

Muharrem İnce CHP’den milletvekili olduktan sonra Özcan Özel’i adım adım siyasete sokmaya başladı. İnce’nin eski iş ortağını dershaneden kalan borçlarına karşılık siyasete soktu. İnce bir süre sonra Özel’i CHP Yalova İl Başkanı olmasını sağladı. İnce’nin kıyakları bununla da bitmedi. Özel’in 21 yaşındaki oğlu Ercan Özel’i TBMM’de kendisine danışman yaptı. Son olarak 24 Haziran seçimlerinde Özel’i CHP’nin Yalova birinci sırada milletvekili adayı yapan İnce borcunu ödemiş oldu!

TEFTİŞTE SİGORTA SKANDALI

TAM Dershanesi’nde yaşanan skandallar bununla da sınırlı değil. İnce’nin dershanede işe aldığı genç öğretmenleri sigortasız çalıştırdığı belirlendi. Milletvekili olduğu halde dershane işletmeye devam eden İnce, müfettişlerin inceleme yapmasına engel olmaya çalıştı. Ancak tüm engellemelere rağmen teftiş tamamlandı. Müfettişlerin teftişleri sonucunda İnce ve özel öğretmenlerin sigortalarını yaptırmadan vergi kaçırdı. İnce dershane battıktan sonra ne çalıştırdığı öğretmenlerin tazminatlarını ne de haklarını verdi.

İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu

İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu

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