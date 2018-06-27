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İnce, eski CHP'lilerle buluştu

Siyasi geleceğini planlayan Muharrem İnce, Murat Karayalçın ile Altan Öymen'den fikir aldı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 14:32..
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İnce, eski CHP'lilerle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildikten sonra sahalara inen Muharrem İnce, 24 Haziran'da büyük bir yenilgi aldı.

Seçim sonuçlarını kabul ederek kenara çekilen İnce, siyasi geleceği için çalışmalara başladı.

NE YAPACAĞIZ TOPLANTISI

81 ilde teşekkür mitingleri düzenlemeye hazırlanan Muharrem İnce, CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi.

Ankara'da Hoşdere Caddesi'ndeki ofiste; eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya gelen İnce, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İnce, eski CHP'lilerle buluştu

"BU KADAR YÜKSEK BEKLEMİYORDUM"

Karayalçın, dün bir radyoya yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı ile ilgili "Daha fazla bekleyenler de vardı. Ben ise, bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum." demişti.

İnce, eski CHP'lilerle buluştu VİDEO


CHP LİDERLİĞİNE ADAY DEĞİL

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını açıkladı.

İnce, eski CHP'lilerle buluştu

İnce, eski CHP'lilerle buluştu

İnce, eski CHP'lilerle buluştu


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