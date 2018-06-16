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İnce, köpeğin ayaklarının kesilmesini Erdoğan'a bağladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce Sakarya'da yavru köpeğin ayaklarının kesilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleriyle ilişkilendirdi.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 22:21..
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İnce, köpeğin ayaklarının kesilmesini Erdoğan'a bağladı

Türkiye bir yandan 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini konuşurken diğer yandan dün ve bugün Sakarya Sapanca'da yavru köpeğin ayaklarının kesilmesi ve ardından ölmesi gündemin bir numaralı konusu oldu.

İNCE, KÖPEK OLAYINDAN ERDOĞAN'I SUÇLU TUTTU

Akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te miting düzenleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce yavru köpeğe yapılanlarla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak: "Erdoğan, 'kindar nesil' deme. Sen 'kindar nesil' dersen; bir minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra yapma bunu yapma. Bunu yapma." diye konuştu.

Muharrem İnce köpeğin ayaklarının kesilmesini Erdoğan'a bağladı VİDEO

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