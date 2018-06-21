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İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı

Muharrem İnce, daha önce İzmir'de yaptığı konuşma esnasında korumalarının sahneden fırlattığı işçiyi İzmir Mitingi'nde sahneye çıkardı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 22:00..
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İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı

24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere artık saatler kala adaylar da son çalışmalarını yapıyor.

İNCE İZMİR'DE MİTİNG DÜZENLEDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam partisinin kalesi olan İzmir'de miting düzenledi. İnce kalabalık bir kitleye hitap etti.

İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı

İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı

FIRLATILATIN İŞÇİYİ SAHNEYE ÇIKARDI

Mitingin sonunda ise daha önce Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı başka bir konuşmada sahnede selfie çekildikten sonra korumalar tarafından çuval gibi fırlatılan işçi sahneye çıktı.

İnce, kendisine çiçek veren işçi İsmail Kalkan'dan koruması adına özür diledi.

İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı VİDEO

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı haberi
İnce, sahneden fırlatılan işçiyi mitinge çıkardı

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