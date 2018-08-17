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İnce'den CHP yönetimine: Yüreğiniz varsa beni gönderin

Muharrem İnce, CHP'de kurultay talebinde bulunan kişilerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

İHA | 17.08.2018 - 05:10..
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CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partide kurultay isteyen isimlerin disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"TBMM'YE ÇAĞRI YAPACAĞINIZA KURULTAYI TOPLAYIN"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden parti yönetimine yüklenen İnce, “Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” ifadelerini kullandı.

"ADAYINIZA HAKARET EDENLERİ ÖDÜLLENDİRDİNİZ"

İnce, şahsına hakaret eden kişilerin ödüllendirildiğini, kurultay talebinde bulunanların cezalandırıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz” dedi.

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