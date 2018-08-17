İnce'den CHP yönetimine: Yüreğiniz varsa beni gönderin

Bursa'da çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep olan bayan otomobil sürücüsü yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

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Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, bir kısım Arap medyasında tepkilere neden oldu.