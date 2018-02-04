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İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

Muharrem İnce, bu sabah kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 10:43..
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Kılıçdaroğlu 790 oyla kazanırken, Muharrem İnce ise 447 oyda kalmıştı.

Muharrem İnce, bu sabah kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz?" diye sordu.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

"KENDİ PARTİNİZİN DELEGESİNDEN İMZA ALIP OY ALAMIYORSUNUZ"

İnce, ilk tweetinde, "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?" ifadelerine yer verdi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

"BU KORKU DÜZENİYLE Mİ..."

İnce, sonraki paylaşımlarında ise, "127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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