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İnce'nin FETÖ'cü rektör iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce, canlı yayında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun, FETÖ'cü çıktığını iddia etti. Ancak Afyoncu canlı yayına bağlanmak isteyince geri adım attı.

DHA | 10.06.2018 - 09:17..
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece NTV'de katıldığı programda, "Harp Akademileri’ni kapattılar, Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar, o da FETÖ’cü çıktı" dedi.

YAYINA BĞALANMASINI İSTEMEDİ

İnce'nin bu sözleri üzerine Rektör Afyoncu, hakkındaki iddiaya cevap vermek için programa bağlanmak istedi. Sunucu, Afyoncu'nun programa bağlanmak istediğini söyleyince İnce, "Doğru'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

Sunucu bir kez daha cevap hakkı için bağlantı talebi olduğunu söyleyince bu kez Muharrem İnce, her isteyenin programa bağlanmamasını istedi.

FETÖ'DEN TUTUKLANAN İSİM BAŞKA BİRİ

Milli Savunma Üniversitesi'nde FETÖ'den tutuklanan kişinin, 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

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