24 Haziran cumhurbaşkanı seçimlerine 1,5 aydan az bir zaman kala adayların mitingleri de devam ediyor.

İNCE BUGÜN HAKKARİ'DE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün düzenlediği Edirne mitinginin ardından bugün Hakkari'de miting düzenliyor.

TÜRK BAYRAKLARI GÖRÜLDÜ

İnce'nin Hakkari'deki mitinginde dikkat çeken nokta ise; alandaki Türk bayrakları oldu. Öyle ki; daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hakkari'de miting düzenlemiş ancak alanda Türk bayrağı görülmemişti.

Hatta bu yüzden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eleştirilmişti.

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı VİDEO

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNDE TÜRK BAYRAĞI YER ALDI

Öte yandan Muharrem İnce dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Erdoğan'ın "Hakkari'de Türk bayrağı olacak mı?" sorusuna "Tabii olacak" diye yanıt verdiğini açıkladı.