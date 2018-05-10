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İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin aksine Türk bayrakları görüldü.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 15:39..
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İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

24 Haziran cumhurbaşkanı seçimlerine 1,5 aydan az bir zaman kala adayların mitingleri de devam ediyor.

İNCE BUGÜN HAKKARİ'DE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün düzenlediği Edirne mitinginin ardından bugün Hakkari'de miting düzenliyor.

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

TÜRK BAYRAKLARI GÖRÜLDÜ

İnce'nin Hakkari'deki mitinginde dikkat çeken nokta ise; alandaki Türk bayrakları oldu. Öyle ki; daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hakkari'de miting düzenlemiş ancak alanda Türk bayrağı görülmemişti.

Hatta bu yüzden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eleştirilmişti.

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı VİDEO

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNDE TÜRK BAYRAĞI YER ALDI

Öte yandan Muharrem İnce dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Erdoğan'ın "Hakkari'de Türk bayrağı olacak mı?" sorusuna "Tabii olacak" diye yanıt verdiğini açıkladı.

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