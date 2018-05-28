İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıktı. İnce ile selfi çektiren kişi bir anda korumaların gazabına uğradı.

İnce'nin korumaları vatandaşı fırlattı VİDEO



HUZUR GETİRECEKTİ ÇUVAL GİBİ FIRLATTILAR

"Huzur getireceğim" vaadiyle sahnede konuşma yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin korumaları bir skandala imza attı.

CHP'nin kalesi İzmir'de bir vatandaş sahneden atıldı. Tek amacı İnce ile selfie çekilmek olan bir sivil, fotoğrafını çektikten sonra korumalar tarafından adeta bir çuval gibi fılatıldı.