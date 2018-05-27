İnce'nin yerli otomobil açıklamalarına Başbakan'dan yanıt

Isparta'da konuşan Başbakan Yıldırım, "Haziranın ilk haftasında 12 milyon emekliye bin lirayı dağıtacağız" dedi.

"HANGİ HAYIRLI İŞE EVET DEDİNİZ"

CHP'yi ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarını eleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Ne diyorlar Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneleri balyozla yok edecekler.

"İŞLER GÜÇLERİ YIKMAK"

Bunların derdi ne biliyor musunuz kardeşlerim; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar olmasın da kim olursa olsun. Yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar ilkel olan sizsiniz. İşleri güçleri yıkmak."

Yıldırım, "AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin dünyada itibarı yükseldi, toplumun tüm kesimleri refahtan, kalkınmadan payını aldı, her ilimize üniversite götürdük" diye konuştu.





