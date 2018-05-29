Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

THY ve Emlak Konut GYO; Üçüncü Havalimanı yakınlarında inşa edilmesi planlanan 10 bin konutluk proje için anlaşmaya vardı.

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Emre Kınay: Ölmedim

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ı da sosyal medyada öldürdüler. Yaşadığını söyleyen Kınay, 'hangi şuursuz yaptı bunu' diye sitem etti.