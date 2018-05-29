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Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

Sahneye çıkarak İnce'yle fotoğraf çektiren sonra korumalar tarafından sahneden aşağı atılan vatandaşın selfie'si ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:13..
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Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

Önceki gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında skandal anlar yaşandı.

Sahneye çıkarak Muharrem İnce ile fotoğraf çeken CHP üyesi İsmail Kalkan (39) fotoğrafın ardından İnce'nin koruması tarafından sahden aşağı atıldı.

İnce'nin korumaları vatandaşı fırlattı-VİDEO

İNCE ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Skandal görüntüler tıklanma rekoru kırarken halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine İnce, Kalkan'ı telefonla arayarak, korumasının yaptığı çirkin hareketten ötürü özür diledi.

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

O AN

Bugün ise o olay gerçekleşmeden saniyeler önce sahneden fırlatılan İsmail Kalkan'ın Muharrem İnce'yle selfie'si ortaya çıktı.

Yaşanan anlar, sosyal medyada paylaşılan capslere de konu oldu.

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

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