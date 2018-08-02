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İncirlik kapatılsın

ABD, Türkiye'yi yaptırımla tehdit ederken bir taraftan da sözde müttefik olarak İncirlik'te kalmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 14:59..
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İncirlik kapatılsın

Sözde 'müttefik ülke' konumundaki ABD FETÖ'cü papaz Brunson yüzünden Türkiye'yi yaptırımla tehdit ediyordu.

Dün Beyaz Saray'Dan yapılan açıklamada Brunson'ın tutuklanmasındaki rollerini bahane göstererek Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül için yaptırım uygulanacağını açıkladılar.

İncirlik kapatılsın

AMERİKALI KOMUTAN İNCİRLİK'TE DENETLEME YAPTI

Ancak tüm bu gelişmeler olurken bugün ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana’da yer alan İncirlik Üssü’ne gelerek incelemelerde bulundu. Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, İncirlik'e özel uçakla indi.

İncirlik kapatılsın

ADANA'DAN İZMİR'E GEÇTİ

İncirlik Üssü’nde Türk ve ABD’li yetkililerle görüşerek incelemelerde bulunan Scaparrotti, Adana’dan Rahip Andrew Brunson konusuyla ilgili İzmir’e gitmek üzere kentten ayrıldı.

İncirlik kapatılsın

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