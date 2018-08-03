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İncirlik Üssü Millet Bahçesi yapılsın talebi

Adanalılar, ABD'nin Türkiye uyguladığı yaptırımları karşılık İncirlik Üssü kapatılarak Millet Bahçesi olmasını istediler.

İHA | 03.08.2018 - 16:20..
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ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Adanalılar İncirlik Üssü'nün kapatılıp yerine "Millet Bahçesi" yapılmasını talep etti.

"İNCİRLİK KAPANIP MİLLET BAHÇESİ OLSUN"

İncirlik’te yıllardır esnaflık yapan Fatma Kısacık, İncirlik Üssü’nün kendilerine katkısı olmadığını belirterek, "Kapatılmasını isterim. Onun yerine buraya millet bahçesi yapılmalı. İncirlik halkına daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. En azından burada insanların belli bir vakit geçirebileceği, birbirlerine daha dostane yaklaşabileceği ortam çıkar. Esnaf olarak bize hiçbir faydası yok. Açıldı kapanacak diye düşünmekten bir türlü adapte olamadığımız bir yer haline geldi. Esnaf olarak bizi bitirdi. Bu senenin sonunda biz dükkanımızı kapatmayı düşünüyoruz. İş yerlerimizi kapattığımız müddetçe esnaf teker teker bitecek. İncirlik halkına yararlı hiçbir şey kalmayacak ortada” ifadelerini kullandı.

"BU ABD'NİN İLK AMBARGOSU DEĞİL"

Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ise ABD’nin bu yaptırımının ilk olmadığını söyleyerek, "1964 yılında bize karşı ambargo uyguladılar. 1974 yılında bir ambargo daha ile karşılaştık. Bu sadece ABD’nin meselesi değil, Batı’nın İslam ülkelerine bakışı Türk milletine, aziz milletimize bakışıdır. Bundan dolayı son dönem cereyan eden olayları şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Adanamızın göbeğinde olan İncirlik Üssü ile alakalı bizimde bu şekilde bir mukavele yapmamız gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.

İncirlik Üssü Millet Bahçesi yapılsın talebi

"TÜRKİYE ABD'NİN BİR PARÇASI DEĞİL"

Türkiye’nin ABD’nin bir parçası olmadığını vurgulayan Gözütok, ”Buradan teklifimizdir, İncirlik kapatılsın. Hükümetimizin teklifi olan Millet Bahçesi’ni burada yapsınlar. Dünyaya örnek olur. Bu vesileyle ABD’in almış olduğu ve bundan sonra alacağı kararları telin ediyoruz. ABD’nin yalnız olmadığını Avrupa, İsrail ve Siyonistlerle birlikte olduğunu biliyoruz. İncirlik ile alakalı çok ciddi bir yaptırımın yapılması kanaatindeyiz. Hükümetiz inşallah geri dönmemek üzere gerekli adımları atar.” dedi

"KAN VE GÖZYAŞI DURMADI"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü’nün kurulduğu günden buyana kan ve gözyaşının durmadığını belirterek ”İncirlik Üssü, atılan bomba ve yaptığı işlemlerle bölgemizde gözyaşına neden oldu. 15 Temmuz’da FETÖ/NATO darbe girişiminin merkez üssü olması dolayısıyla o gün biz bunu fark ettik. Burada daha başka neler yapabileceğini hayal etme imkanımız oldu. Amerika Birleşik Devletlerinin, başkanı ve yardımcıları küstahlık yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan, İncirlik Üssü’nün kapatılması ve millet bahçesi olmasını istiyoruz. İncirlik harika bir millet bahçesi olur" açıklamasında bulundu.

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