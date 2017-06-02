İncirlik Üssü'nün ABD'li komutanı değişti

İncirlik Üssü'ndeki törene ABD 3. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Richard Clark ile ABD ve NATO görevlileri katıldı.

2 bin 300 uçuş saati olan ve Pasifik Hava Kuvvetleri ile Hickam Hava Kuvvetleri Üssü'nde Güç Projeksiyon Bölümü şefi olarak görev yapan Albay David Eaglen, asker, idari personel, sivil ve yüklenici firma personeli olarak yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu üste sorumluluk almış oldu.

"EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIM"

Bu görevden büyük onur duyduğunu belirten Albay Eaglen herkesle koordinasyon içinde en iyi şekilde çalışacağını söyledi. Albay Eaglen, "Ekibin bir parçası olmaktan çok heyecanlıyım. Hiç şüphe yoktur ki önümüzde zorluklar olacaktır ama bunları çalışarak başaracağımıza söz veriyorum" dedi.

Veda konuşması yapan Albay Walker'a teşekkür eden 3.Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Richard Clark, "Albay John Walker 39. Hava Üs Komutanı olarak görev süresi boyunca başarılı görevleri yerine getirmiştir." diye konuştu.