İncirlik'ten kaplan simgeli uçak havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün saat 17.00'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'nin mevzilerini ve gözlem noktalarını yerle bir etti.

TEMİZLİK BAŞLADI

Operasyonun ikinci gününde de sahaya giren komandolar ve bordo bereliler, teröristleri bölgeden temizleme başladı.

TİGER, AFRİN SEMALARINDA

Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman rolünde kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait 1 savaş uçağı İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı.

Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, havalanıp, Suriye sınırına doğru uçtu.