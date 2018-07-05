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Independent: PKK DEAŞ ile savaşmıyor

İngiliz Independent gazetesi, daha önce DEAŞ'la savaşıyor diye güzellemeler yaptığı YPG/PKK' için tam tersi ifadeler kullandı.

AA | 05.07.2018 - 14:04..
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Gazete, haberinde "ABD tarafından desteklenen SDG, uluslararası desteği kaybetmemek için DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmamakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ GERİ DÖNÜYOR"

Tamamen yenildiği düşünülen DEAŞ'ın halihazırda Suriye'deki ortamı fırsata çevirdiği ve güçlenerek geri döndüğü iddia edilen haberde son bir ayda Rakka’da düzenlenen 4 ayrı bombalı saldırının ardında DEAŞ'ın bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde DEAŞ'ın Suriye-Irak sınır bölgesindeki Suveydan ve Kazmur gibi beldeleri kontrol altına aldığı belirtildi.

"HALA 10 BİN DEAŞ ÜYESİ VAR"

Suriye ve Irak'ta hala 8 bin ila 10 bin DEAŞ üyesi olduğuna inanıldığı belirtilen haberde, bu rakamın 2011'de ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra kalan rakamdan 10 kat fazla olduğu kaydedildi.

BAĞDADİ'NİN HAYATTA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Haberde, bölgeden DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin oğlu Hudhayfah el-Badri'nin Rusya ve Suriye güçleri tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü yönünde bilgi geldiğine işaret edilerek Bağdadi'nin halen hayatta olduğu ve DEAŞ militanlarının geri çekildikleri noktalarda tekrar konuşlandıkları ifade edildi.

Gazeteye konuşan Suriyeli muhalif komutan Sami Abdullah Abdo, "Batılı ülkeler bize sürekli olarak DEAŞ’ın nasıl yenildiğini anlattılar ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmadığını görebiliyoruz. Şimdi DEAŞ tekrar burada ve gücünü artırıyor.” ifadelerini kullandı.

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