Indiana Jones'un şapkası 3 milyon liraya satıldı

Hollywood'un efsane karakterlerinden Indiana Jones ve kendisiyle özdeşleşen şapkası, İngiltere'nin başkenti Londra'da dev fiyata alıcı buldu.

Bir müzayede evinde açık artırma usulüyle satışa sunulan şapka 3 milyon lira bedel ile yeni sahibini buldu.

İLK FİLMDEKİ ŞAPKA

Açık artırmada, şapka "uluslararası sinematik bir hazine" olarak isimlendirilirken, alıcı açıklanmadı. Şapka, Ford’un Indiana Jones karakterini canlandırdığı ilk film olan 1981 tarihli ‘Raiders of Lost Ark’ta giydiği orijinal kostümdü.

Şapkayı kimin tarafından alındığı henüz açıklanmazken, Harrison Ford ile özdeşleşen şapka yaklaşık 3 milyon 220 bin TL bedel ile satıldı.