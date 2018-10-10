İndirim kampanyasına 100 firmadan destek

Dev firmaların da katıldığı mücadelede, yüzde 10 ila 30'a kadar indirimlerin olacağı duyuruldu. "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini duyuran firma sayısı bir günde 100'ü geçti

DEVLER MÜCADELEYE KATILDI

Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 100'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

MEDİA MARKT VE KİĞILI'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın desteklendiği belirtilerek, tüketicinin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız. Üstelik bu ürünleri her hafta güncelleyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." denildi.

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem ise yaptığı yazılı açıklamada, programa destek verdiklerini belirterek, "Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, yüzde 40 indirime ek olarak sunduğu yüzde 10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.