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İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ahmet Kundakçı, uçuruma yuvarlanan gebe ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca yalnız bırakmak istemedi.

15.05.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Yaşam

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Andırın'ın Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'ya ait inek, cuma günü 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

1 TONLUK İNEĞİ YERİNDEN OYNATAMADI

Kundakçı, mahalle sakinleriyle birlikte iki bacağı da kırılan ineği kurtarmak istedi ancak 1 ton ağırlığındaki hayvanı yerinden bile oynatamadı. Kundakçı'nın yardım istemesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri iş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak istedi, ancak arazinin engebeli olması nedeniyle başarılı olunamadı. Haber verilen veteriner de gebe olan ineği yerinden kaldıramadı.

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

"VARIM YOĞUM BU İNEK"

Doğuma 1 ay kalan ineği kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca Ahmet Kundakçı ve ailesi ineğin başında nöbet tutmaya karar verdi. İneğin yanına sedir yapan Kundakçı, gündüzleri ailesiyle birlikte tuttuğu nöbeti, gece de ateş yakıp tek başına sürdürüyor. Gebe olduğu için kesemediğini belirten Ahmet Kundakçı, yılan ve kurtların zarar vermesinden korktuğu için ineğin yanında yattığını söyledi.

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

Yerinden kalkamadığı için ineğin samanını ve suyunu yanına getirdiklerini ve düşük yapma ihtimalinin de olduğunu belirten Kundakçı, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Andırın Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları oldu ama bir türlü sonuç alamadık. Ben de yatağımı buraya getirdim, geceleri burada kalıyorum. Yemeğimi, çayımı burada yiyor içiyorum, ben nöbeti daha sonra çocuklarıma ve eşime devrediyorum. Belediye Başkanımız geldi, mahallelimizde sağ olsun buraya geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Hamile olan ineğimizin yaklaşık 1 ay zamanı var, bu sürede buradan kurtaramazsak doğumunu burada yaptırmayı düşünüyorum. Varım yoğum bu inek bunu da kaybedersem geçimimi nasıl sağlayacağım."

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

İneğini düştüğü yerden çıkaramayınca yanında yattı

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