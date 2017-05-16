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İnegöl'de ev sahibi ile Suriyeli kiracı arasında kavga

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ev sahibi ile kiracıları Suriyeli aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi hafif yaralandı.

16.05.2017 - 23:19
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İnegöl'de ev sahibi ile Suriyeli kiracı arasında kavga

İnegöl'de geçen cumartesi günü 39 yaşındaki Medine Y., eve çok fazla kişi aldıklarını iddia ettiği üst kattaki kiracıları Suriye uyruklu aile ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda, yaralanan Medine Y., hastaneye kaldırıldı.

EŞİ ALMANYA'DAN GELDİ

Olayı öğrenen Medine Y.'nin Almanya'da yaşayan eski eşi Ali C., bugün İnegöl'e geldi. Ali C. ve yakınları ile Suriyeli aile arasında kavga çıktı. Sokağa taşan, taşlı ve sopalı kavgaya müdahale eden Çevik Kuvvet polisi, tarafları güçlükle yatıştırdı.

Kavgada yaralanıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8'i Suriye uyruklu, 10 kişi, ayakta müdahalelerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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