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İnegöl'de minibüs direği devirdi, şehir elektriksiz kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı enerji nakil hattı direği devirdi, şehrin bir kısmı elektriksiz kalırken, yol ulaşıma kapandı.

İHA | 07.03.2018 - 19:03..
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İnegöl’den Çayyaka mahallesine seyir halinde olan İlker A. yönetimindeki 16 KDC 74 plakalı minibüs, İsaören yolu üzerinde kontrolden çıktı. Savrulan minibüs yolun kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı.

MİNİBÜS TARLAYA UÇTU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle minibüs tarlaya uçarken, enerji nakil hattı direği yol üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, yoldan geçen bir sürücü tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

İnegöl'de minibüs direği devirdi, şehir elektriksiz kaldı

ELEKTRİK KESİLDİ

Elektrikler gitti, yol kapandı Minibüsün çarpması sonucu enerji nakil hatlarının kopması ile şehrin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı. Beton direğin yola devrilmesi sonucunda, yol trafiğe kapanırken, kaza yerine gelen Jandarma ekipleri, sürücüleri kontrollü bir şekilde geri yönlendirdiler.

UEDAŞ ekipleri ise çekici yardımı ile direği yoldan kaldırıp, elektrik akımı sıkıntısını gidermek için çalışma başlattılar.

İnegöl'de minibüs direği devirdi, şehir elektriksiz kaldı

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