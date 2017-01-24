İnegöl'deki operasyonda bonzai ve esrar ele geçirildi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık iki aydan bu yana süren teknik takip sonucunda önceki gece operasyon düzenlendi. Akhisar Mahallesi’nde belirlenen evlere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ESRAR VE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen evlerinde yapılan aramalarda gizli bölmelerde satışa hazır 50 gram bonzai ile 50 gram esrar olmak üzere toplam 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 25 yaşındaki M.D., 24 yaşındaki U.B., 22 yaşındaki V.Y. ve 22 yaşındaki F.A.’ya uyuşturucu madde satın alıp kullandıkları gerekçesiyle haklarında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 20 yaşındaki T.S., 22 yaşındaki B.G., 21 yaşındaki E.Ç. ve 23 yaşındaki O.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.