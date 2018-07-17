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İnek ahır çatısında mahsur kaldı

Denizli'de merdivenden ahırın çatısına çıkan inek, vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirildi.

İHA | 17.07.2018 - 16:49..
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Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde Adile Karaman’a ait inek, evin merdiveninden ahırın çatısına çıktı. İneğini ahırın çatısında gören Karaman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

300 KİLO AĞIRLIĞINDA

Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kale Şubesi ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı çatıdan kurtarmak için çalışma başlattı.

İnek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilip sahibine teslim edildi.

İnek ahır çatısında mahsur kaldı VİDEO

İnek ahır çatısında mahsur kaldı

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