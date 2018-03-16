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İnek korkusundan röportajı yarıda kesti

İzmir'de faaliyet gösteren yerel bir televizyon kanalının muhabiri, bir köyde röportaj yaptığı sırada karşısına çıkan inek sürüsü çıktı. Bir anda korkudan yapacağını şaşıran muhabir röportajı kesti.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 15:55..
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İzmir’de yerel bir televizyon muhabiri röportaj yaptığı sırada bir inek sürüsünün üzerine doğru geldiğini görünce, röportajı yarıda kesip kaçmaya başladı.

İnek korkusundan röportajı yarıda kesti

FOSEPTİK ŞİKAYETİ SIRASINDA İNEKLER GELDİ

Tire ilçesinde Tirevizyon televizyonu muhabiri Ergün Çelik bir haber için Tire’nin Işıklı köyüne gitti. Burada bölgenin en önemli sorunlarınadn biri olan foseptik çukurunu haber yapan muhabir Çelik, haberle ilgili olarak bir vatandaşla röportaj yaparken, bir anda inek sürüsyle karşılaştı.

İnek sürüsünü gören muhabir röportajı bırakıp kaçtı VİDEO


İnek korkusundan röportajı yarıda kesti


BÜYÜK KORKU YAŞADI

Röportaj esnasında üzerine inek sürüsünün hızla geldiğini fark eden muhabir Çelik,panikle ne yapacağını şaşırdı. Muhabir, çareyi röportajı yarıda kesip kaçmakta buldu. Kaçarken de yanındaki kounğu da kolundan çekerek sürükledi, onu da korkusuna ortak etti.

Üzerindeki paniği kısa sürede atan Çelik, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi inekleri de konuya dahil ederek haberine devam etti. Bu sırada çekimi bırakmayan kameraman ise yaşanan o komik anları an be an kaydetmeyi başardı

İnek korkusundan röportajı yarıda kesti


KAÇACAK YERİM YOKTU

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Muhabir Ergün Çelik, "Aslında ineklerden korkan biri değilim. Ama kendimi tam habere kaptırmışken bir anda onlarca ineğin üzerimize gelmesi beni heyecanlandırdı. Bulunduğumuz yol çok dar olduğunda hem inekler hem de biz sığmayacaktık. İneklerin arasında ezilme korkusuyla bir anda kaçmaya başladım. Kameraman arkadaşım da yaşananların hepsini kaydetmiş. Bu olay güzel bir anı olarak hatıralarımda kalacak" dedi.

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