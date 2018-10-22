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İneklere işkence yapan kişiye inceleme

Giresun’da otlamaya giden inekleri boyunlarından ayaklarına bağlayarak yürüten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA | 22.10.2018 - 20:03..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince başlatılan incelemenin ardından çekilen görüntülerin Bulancak ilçesine bağlı Acısu Mahallesi’nde çekildiği belirlendi.

Bölgeye gönderilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü çalışmalar neticesinde konuya ilişkin açıklama yapılacağı öğrenildi.

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Bir vatandaşın aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlenmiş, izleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye çalıştığı görülmüştü.

İneklere işkence yapan kişiye inceleme VİDEO


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