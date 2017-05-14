İngiliz aktör Rakka'da PYD saflarında

Tabka Barajı ve ilçenin DEAŞ'tan alınması operasyonuna katılan Enright, önce Tabka barajında fotoğraf çektirdi, sonra ilçe merkezinde vakit geçirdi.

'Karayip Korsanları' ve 'Gece ile Gündüz' gibi birçok Hollywood filminde rol olan ve Amerikalı gazeteci James Foley'in DEAŞ tarafından öldürülmesinden sonra 2015 yılında Suriye'ye gelerek YPG ile birlikte DEAŞ'a karşı operasyonlara katılan İngiliz aktör Micheal Enright, geçen hafta 50 gün süren operasyon ile DEAŞ'tan temizlenen Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı.

KOBANİ VE TEL ABYAD'DA DA BULUNMUŞTU

İngiliz basını ve Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, daha önce DEAŞ'a karşı Kobani ve Tel Abyad'da savaşan İngiliz aktör Enright'in Tabka operasyonuna da katıldığı belirtildi. Tabka İlçesi ve barajının DEAŞ'tan geri alınmasından sonra önce Tabka barajı önünde fotoğraf çektiren İngiliz aktör Micheal Enright daha sonra Tabka ilçe merkezine indi.