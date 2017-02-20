İngiliz Bakan: 4 milyon Afgan Avrupa'ya gelebilir

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'a göre Afganistan'daki İngiliz askerlerinin ülkeyi terk etmesi durumunda Avrupa yeni bir sığınmacı dalgasıyla karşı karşıya kalabilir.

ÜLKE ÇÖKEBİLİR

Daily Telegraph'ın haberine göre Fallon, İngiltere'nin Afganistan'daki yerel güçlerini eğiten 500 askerini çekmesi durumunda bunun ülkenin çöküşüne yol açabileceği, o durumda da 4 milyondan fazla Afgan'ın Avrupa'ya gelebileceği tahmininde bulundu.

eğitim editörü Harry Yorke ise Fransa'dan yetkililerin Oxford'a gelerek üniversite temsilcileriyle görüştüğünü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra üniversitenin AB fonlarından yararlanabilmesi için Paris'e bir kampüs açabileceğini yazdı.