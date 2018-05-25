İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

Bakan Boris'in kendisine inandığını anlayan şakacı, Ermenistan olaylarına değindi. İngiliz Bakan Boris Johnson, "Ulaşmaya çalıştığınız şeye hayranım" dedi.

Nikol Paşinyan



18 DAKİKA TELEFONDA KONUŞTU

18 dakika boyunca kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan şakacı ile konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, içinde ne varsa anlattı.

Rusya, Suriye ve Salisbury'deki zehirlenme olayları hakkında konuşan şakacı ile sohbet eden Boris'in, "İngiltere’ye kesinlikle güvenebilirsiniz. Ulaşmaya çalıştığınız şeye ve vizyonunuza hayranım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Boris Johnson

İNGİLİZLERİ DAHA ÖNCE DE KANDIRDILAR

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'a 2015'te telefonda kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü Robert Hannigan olarak tanıtan bir kişinin Başbakanı işletmesi üzerine, güvenlik yöntemlerinin gözden geçirildiği duyurulmuştu.



İngiltere Başbakanlığı daha önce de telefon şakasının kurbanı olmuştu. Radyo sunucusu Steve Pen, 1998'de, dönemin Muhafazakar Parti lideri William Hague olduğunu iddia ederek, dönemin Başbakanı Tony Blair'la görüşmüştü. Bunun üzerine, Başbakanlık santrali "Tony ile görüşmek istiyorum" diyen binlerce kişinin telefonuna maruz kalmıştı.