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İngiliz Bakan'dan Türkiye itirafı: Hata ettik

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunda yürütülen 'Brexit kampanyası'nda Türkiye'nin AB üyesi olacağı yönünde olumsuz propogandalar yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 11:15..
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İngiliz The Guardian gazetesi, Brexit referandumunda Türkiye'nin AB üyesi olacağını belirterek korku iklimi oluşturmayı ve aşırı sağcıların oylarını alarak Brexit'e destek olunduğunu yazdı.

Haberin kaynağı ise Brexit'in aşırı savunucularından İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove.

İngiliz Bakan'dan Türkiye itirafı: Hata ettik

TÜRKİYE İTİRAFI

Gove'dan seçim kapmanyasından iki sene sonra önemli bir itiraf geldi. İngiliz Bakan, Brexit kampanyasından kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ gündemi meşgul ediyor.

İngiliz Bakan'dan Türkiye itirafı: Hata ettik

"YENİDEN REFERANDUM YAPILSIN"

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in 'Brexit' olarak bilinen 'Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış' planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu. Özellikle içinden çıkılamayan bir girdaba dönüşen Brexit bilmecesini bir an önce tamamlamak isteyen hükümet, yeni referandum yapılması taraftarı.

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' ifadelerini kullandı.

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