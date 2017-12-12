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İngiliz basını Türkiye ekonomisi karşısında şaşkın

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, ekonominin yüzde 11.1 oranında büyümesinin analizini büyük bir hayret ile sayfalarına taşıdı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 09:02..
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İngiliz basını Türkiye ekonomisi karşısında şaşkın

Türkiye içte ve dışta yer alan hainlerin kirli oyunlarına ve aşşağılık mücadelelerine rağmen büyümesini, yükselişini sürdürüyor. Bunun da en önemli örneği yapılan yatırımlar, sürekli devam eden icraatlar ve istikrar. Özellikle bu yıl meydana gelen olumsuz hadiselere rağmen büyümesini katlayarak sürdüren Türkiye yılın 3. çeyreğini yüzde 11.1 büyüme oranı ile kapattı.

Kirli senaryoların sergilendiği Türkiye'nin bu eşsiz büyüme rakamı, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ı bile şaşkın duruma düşürdü.

İngiliz basını Türkiye ekonomisi karşısında şaşkın

RAKAMLAR BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Financial Times Türkiye'nin bu büyüme rakamlarını sayfalarına taşıyarak analiz yaptı, bu rakamın uzmanların beklentilerinin üzerinde çıktığına dikkat çekti.

İngiliz gazete, güçlü rakamlara rağmen, birçok uzmanın Türkiye'nin büyümesinin sürdürülebilirliğini sorguladığını belirtti.

FETÖ OPERASYONLARI ETKİLİYORMUŞ

Haberde, ülke genelinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürülen gerek FETÖ gerekse de PKK/terör operasyonlarının yatırım ve büyüme endeksini kötü yönde etkileyebileceği söyleniyor.

Bazı yönetici ve uzmanların, en az 11 milyar dolarlık mal varlığına el konulan OHAL sürecinin, yatırımcılarda belirsizlik ve tedirginliğe neden olduğunu düşündüğünü aktarıyor.

"OHAL ATLATILAMADI"

Gazeteye konuşan, danışmanlık şirketi GlobalSource Partners'tan Atilla Yeşilada, özel sektör yatırımlarının çok düşük bir seviyeden doğru yukarı çıktığını, bu yüzden yükseliş yaşandığını belirtti ve ekledi: "Bu bir iyileşme ancak iş dünyasının OHAL'i (Olağan üstü hâl) atlattığını söylemeyiz".

"DENGESİZ BÜYÜME"

Gazeteye konuşan başka bir isim, yatırım bankası İnan Demir ise büyümenin yapısının 'çok dengesiz' olduğunu belirterek "Büyümeyi kredi yönlendiriyor. Kredi büyümesi o kadar büyük ki yurt içi talebi arttırıyor. Bu, ekonomideki en büyük dengesizlik." dedi.

"TÜRK EKONOMİSİ TOPARLADI"

Gazeteye konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Hatice Karahan, "büyümenin, zor bir yıl olan 2016'dan sonra Türk ekonomisinin toparlandığını gösterdiğini" belirtti.

Ekonomiden gelen bu sinyalleri"sağlam bir iyileşme" olarak tanımlayan Karahan, "Yatırımlar geri geliyor, bu dönemim en iyi haberi bu." dedi.

Başdanışman Karahan, yatırımların talep yönünden büyümeye yüzde 3.6 katkı sağladığını, hane halkı tüketiminin katkısınınsa yüzde 7 olduğunu belirtti.

Karahan ayrıca, hükümetin, büyüme ve istihdamı katlayarak artıracak, Türkiye'nin ithal enerjiye bağımlılığını minimuma indirecek stratejik ve seçilmiş sektörler için ek teşvik planlarının da yolda olduğu bilgisini aktardı.

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