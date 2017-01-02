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İngiliz basınından 'Türkiye’nin yanında yer alın' çağrısı

Batı’ya terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesinde Türkiye’nin yanında yer alması çağrısında bulunuldu.

AA | 02.01.2017 - 22:46
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The Times gazetesinin başyazısında, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeleye katılmasının karşılığında ağır bedel ödediği belirtilerek "Türkiye hayati bir müttefik. Bu trajik saatte Batı’nın bütün sempatisine ve yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa sağladığı ateşkesle de ilgili olabileceğine işaret edilen yazıda, "Bu kritik dönemeçte Batı Türkiye’ye verebileceği bütün desteği vermeli. Desteğin ilk işareti de Batı’nın DEAŞ’la veya ateşkesin dışında bırakılan diğer İslamcı terör gruplarıyla ilgili elinde ne istihbarat varsa onu Türkiye’yle paylaşması olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

The Independent köşe yazarı Simon Calder de terör saldırılarının Türkiye’de en çok turizm sektörünü etkilediğini belirterek saldırılar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmekten vazgeçmenin terörün amacına hizmet edeceğini vurguladı.

Türkiye’ye kısa zamanda yeniden gitmek için sabırsızlandığını belirten Cadler, "Çünkü rastgele şiddete karşı koymanın en iyi yolu davranışlarımızı değiştirmemek ve ona amacına ulaşamayacağını göstermektir.” görüşünü dile getirdi.

Türkiye’de tatil yapmanın getireceği riskin küçük olduğunu kaydeden Cadler, yazısında, "Trafik kazaları, silahlı bir saldırgandan veya terör saldırılarından daha büyük risk teşkil ediyor. Bu büyük ülkenin misafirperver bir halkı, zengin bir mirası, muhteşem bir mutfağı ve şahane plajları var. Ancak milyonlarca İngiliz ailenin güneşli bir kaçamak aramaya başladığı şu günlerde, korkuları onları başka yönlere yönlendirebilir." ifadelerine yer verdi.

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