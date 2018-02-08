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İngiliz BBC, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor

BBC, PKK saflarında yer alan teröristin "Türk ordusuyla çarpışmaya hazırım" sözlerini öne çıkararak Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

AA | 08.02.2018 - 15:52..
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İngiliz BBC, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor

İngiliz BBC, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın "binlerce sivili yerinden ettiği" iddiasıyla yayımladığı haberinde terör örgütü temsilcilerinin beyanatlarına yer verdi.

PKK'LI İNGİLİZİN "TÜRK ORDUSUYLA ÇARPIŞMAYA HAZIRIM" SÖZLERİ

BBC'nin bu bağlamda dikkat çeken haberleri, terör örgütü PYD/PKK safında yer alan bir İngiliz vatandaşının Türk ordusuyla çarpışmaya hazır olduğu şeklindeki sözlerini öne çıkarmasıyla gündeme geldi.

Haberde, sözde insani yardım gönüllüsü olarak gittiği Suriye’de terör örgütü safına katılan İngiliz Jamie Janson’ın, Suriye’de İngiliz bayrağıyla çekilen fotoğrafı da kullanıldı.

İngiliz BBC, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor

1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan 20. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan son açıklamada 1028 teröristin öldürüldüğü bildirilmişti.

İngiliz BBC, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor

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