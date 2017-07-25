İngiliz bilim adamı uzaylılar konusunda uyardı

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, 'Stephen Hawking's Favorite Places' adlı bir belgeselde, insanlığı, gelişmiş medeniyetlere mensup uzaylılarla iletişime geçmenin yaratabileceği olası tehlikelere karşı uyardı.

Hawking konuşmasında daha önce de yaşam formlarının olabileceğini belirttiği Gliese832c gezegenini hatırlatarak; "Bir gün böyle bir gezegenden bir takım sinyaller alabiliriz, ancak cevap verirken temkinli olmalıyız." dedi.





KRISTOF KOLOMB BENZETMESİ YAPTI

Hawking, insanların, üstün yaşam formlarıyla olası karşılaşmasını Amerikan yerlerinin, kaşif Kristof Kolomb ve beraberindeki İspanyol askerleriyle karşılaşmasına benzeterek bunu "Gelişmiş bir uygarlıkla karşılaşmak Amerikan yerlilerinin Kolomb'la karşılaşmasına benzeyebilir. Onun sonuçları pek de iyi olmamıştı." şeklinde ifade etti.

"İNSANDAN DAHA ÜSTÜNÜ YOK"

Bazı astrofizikçiler ise eğer insandan üstün bir canlı formu olsaydı yüzyıllardır bunu gözden kaçırmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu görüşteki bilim insanları, evrende insanlar dışında canlılar varsa da bunların insandan daha gelişmiş olmadığını düşünüyor. Bazı bilim insanları ise tüm evrende insan dışında bir yaşam formunun olmadığı görüşünde.