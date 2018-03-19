İngiliz bilimkurgu yazarı Arthur Charles Clarke'yi anıyoruz

İngiliz Şövalyelik Nişanı’na sahip İngiliz mucit ve bilimkurgu yazarı Sör Arthur Charles Clarke, 10 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kitap Ayracı olarak saygı ile anıyoruz.

ARTHUR C. CLARKE HAKKINDA

- Çocukken gökyüzünü gözlemlemeyi ve eski Amerikan bilimkurgu dergilerini okumayı çok seven Clarke, Richard Huish Üniversitesi’ni kazandı. Ancak maddi yetersizlik sebebiyle okulu bırakmış ve okulun yurdunda denetçi olarak işe başladı.

- Clarke, mucitliği ve yazarlığının yanında Mysterious World İngiliz televizyon serisinin yapımcılığı ve sunuculuğunu da üstlendi.

- Robert A. Heinlein ve Isaac Asimov ile birlikte, bilimkurgunun “Üç büyük yazarı”ndan biriydi.

- Dalışa olan merakından dolayı 1956’da Sri Lanka’ya taşınmış ve ölene dek de orada yaşadı.

- II. Dünya Savaşı sırasında, kraliyet hava kuvvetleri bünyesinde radar teknisyeni olarak bulundu.

- Britanya Savaşı’nda ise kraliyet hava kuvvetlerinin geliştirdiği “Erken Radar Uyarı Sistemi” projesinde yer aldı. Savaş bittiğinde ise, ordudan teğmen rütbesiyle ayrıldı.





- Savaşın ardından girdiği King's College'ın matematik ve fizik bölümünü birincilikle bitirdi.

- Dünyayı çevreleyen telekomünikasyon uydu ağının oluşturulması için gerekli geostasyonel uydu fikrinin mucidiydi.





- Clarke’in kişisel anılarını yazdığı bir koleksiyonu vardı ve onları ölmeden İngiltere’deki kardeşi Fred’e emanet etti. Ölümünden 30 yıl sonra yayımlanacağını belirtmişti.

- Çocukluğunda yakalandığı bir hastalık sebebiyle 30 yıl tekerlekli sandalye kullandı.

- Clarke, kendini “Tanrı konseptiyle büyülenmiş biri” olarak tasvir ediyordu.

- 19 Mart 2008’de solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.





Damla Karakuş

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