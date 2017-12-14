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İngiliz cerrah hastalarının ciğerlerine imzasını attı

İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.

AA | 14.12.2017 - 17:03..
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Birmingham Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bramhall, Şubat-Ağustos 2013 dönemindeki ameliyatlar sırasında ad ve soyadının başharfleri olan S ve B'yi, iki hastasının karaciğerlerine ışınla yakarak yazdığını söyledi.

ZARARSIZ YANIKLAR

Mahkemenin 53 yaşındaki Bramhall hakkındaki nihai kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor. Bramhall’un bıraktığı yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğu, ancak tıp etiğiyle bağdaşmadığı savunuluyor.

İngiliz cerrah hastalarının ciğerlerine imzasını attı

Doktorun görev yaptığı hastane, cerrahın 10 yılda ameliyat ettiği yüzlerce hastanın iç organlarına isminin baş harflerini yazmış olmasından endişeleniyor.

Karaciğer cerrahları, organdaki kanamaları ışın kullanarak durduruyor. Brahmall, bir başka cerrahın fark etmesi üzerine 2013’te işinden el çektirilmiş ve hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

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