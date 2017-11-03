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İngiliz eski Bakan taciz ile suçlanıyor

İngiltere Parlamentosunda yeni bir cinsel taciz skandalı ortaya çıktı. İşçi Partili eski bakan 24 yaşındaki bir kıza tacizle suçlanıyor.

03.11.2017 - 11:59
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İngiltere Parlamentosunda taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Hemen hergün yeni bir iddia ve suçlamanın ortaya çıktığı İngiltere de İşçi Partili eski bir bakan taciz ile suçlanıyor. Bu sefer suçlanan İşçi Partili eski  Gölge Kültür Bakanı Kelvin Hopkins.

İngiliz eski Bakan taciz ile suçlanıyor

24 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ

​The Telegraph'a konuşan 27 yaşındaki Ava Etemadzadeh adlı kadın 76 yaşındaki Hopkins'in kendisini 2013'te 24 yaşında iken taciz ettiğini öne sürmüştü.

İşçi Partisi'nin Essex Üniversitesi'ndeki topluluğunun başkanı olan Etemadzadeh okuldaki bir etkinliğin ardından Hopkins'in kendisine 'uygunsuz' mesajlar attığını iddia etti.

İngiliz eski Bakan taciz ile suçlanıyor

"KEŞKE GENÇ OLSAYDIM"

Buna göre Hopkins genç kadına attığı mesajlardan birinde "hoş, çekici, akıllı ve cazibeli bir kadınsın. İyi bir genç adam senin erkek arkadaşın olabilir. Eminim yakında birini bulursun. Keşke genç olsaydım ancak değilim. Her zaman dostunum ve eğer bir dosta ihtiyaç duyarsan numaram sende var. Xxx" diye mesaj attı.

İngiliz eski Bakan taciz ile suçlanıyor

İŞÇİ PARTİSİ HAREKETE GEÇTİ

İşçi Partisi de konu ile ilgili harekete geçti. iddiaları incelediğini belirten parti, Hopkins'in üyeliğini ve görevini iptal etti. Yapılan açıklamada "Bugünkü suçlamalara dayanarak Kelvin Hopkins'in parti üyeliği ve parti denetçisi görevi iptal edildi. İşçi Partisi bu yöndeki tüm şikayetleri çok ciddiye alıyor ve bunlara kaşı sağlam prosedürleri bulunuyor" dendi. Konu hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi.


 

 


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